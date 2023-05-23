Жители Кубани стали меньше жаловаться на банки и страховщиков

В I квартале 2023 года жители Краснодарского края направили в Банк России 3135 жалоб, что почти на 10% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные приводит Южное ГУ Банка России.

По информации ведомства, более половины жалоб (56%) пришлось на банки. Меньше стало обращений о потребительском (-16,7%) и ипотечном (-17,1%) кредитовании. При этом жители края стали чаще информировать о сложностях с ведением расчетных счетов, о действиях мошенников — в частности, о методах социальной инженерии, которые используют злоумышленники. Впервые потребители жаловались на бездействие банков при уведомлении о мошеннических действиях — было зафиксировано 13 обращений.

За три месяца этого года Банк России получил от жителей края 101 обращение по кредитным историям. В том числе о недостоверной информации в них. В прошлом году за этот период поступила 71 подобная жалоба.

Как рассказал «Ъ-Кубань» заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев, для исправления ошибки в кредитной истории следует написать заявление в банк или МФО с соответствующим требованием. Сделать это можно дистанционно — через официальный сайт банка или микрофинансовой организации, мобильное приложение или по электронной почте. После этого у кредитора есть 10 рабочих дней на проверку и направление корректной информации в Бюро кредитных историй. По закону гражданин имеет право два раза в год бесплатно запрашивать свою кредитную историю.

Сократились жалобы на страховые компании. По сравнению с первым кварталом прошлого года число обращений уменьшилось на 11,5%, в том числе на проблемы с оформлением ОСАГО — на 13%.

«Почти в 1,5 раза реже кубанцы стали жаловаться на неправильное применение коэффициента бонус-малус: 90 жалоб в первом квартале 2023 года против 130 годом ранее. Не поступило ни одного обращения на отсутствие полисов ОСАГО»,— сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Андрей Пугачев