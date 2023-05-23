В Новороссийске изъято более 30 тонн нелегального алкоголя

В ходе расследования уголовного дела в отношении 33-летней жительницы Новороссийска, подозреваемой в сбыте нелегального алкоголя, сотрудники правоохранительных органов изъяли более 30 тонн контрафактной спиртосодержащей продукции, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Алкоголь направлен на экспертизу с целью выявления возможных токсичных примесей.

Противоправную деятельность злоумышленницы и ее предполагаемых сообщников выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю, а также транспортной полиции. Обыски были проведены в складских помещениях и в жилище граждан в городе Новороссийске, а также в пригородах – станице Натухаевской, хуторе Семигорском и поселке Верхнебаканском. Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 20 тыс. бутылок со спиртосодержащей продукцией (водка, виски, коньяк), около 2,2 тыс. канистр различного объема с этиловым спиртом, а также оборудование и акцизные марки для розлива алкоголя. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению лиц, участвовавших в незаконном обороте алкогольной продукции.

Анна Перова, Краснодар