Первый форум предприятий легкой промышленности стартует в Ижевске 25 мая

В столице Удмуртии в период с 25 по 27 мая состоится Первый региональный форум предприятий легкой промышленности «Легпром Удмуртии» (0+). Мероприятие пройдет на базе Дома дружбы народов, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Мероприятия посетят более 10 тыс. человек, в том числе специалисты отрасли, байеры, дизайнеры и модельеры, блогеры и представители органов власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Выставка объединит всех участников рынка легкой промышленности, в том числе производителей одежды, товаров народного потребления, кожгалантереи и аксессуаров, а также владельцев брендов, контрактных производств и образовательных учреждений для подготовки кадров отрасли.

Для участников форума пройдут панельные дискуссии на темы современных тенденций в подготовке кадров в России и точек роста для легкой промышленности в современных реалиях. Специалисты отрасли и те, кто хочет начать бизнес в этой сфере, смогут продолжить дискуссии в рамках трех тематических секций деловой программы: «Образование», «Предпринимательство», «Производство». Всего в рамках форума состоится более 10 круглых столов, лекций, обучающих семинаров и мастер-классов.

Центральным мероприятием презентационной части программы станет неделя моды UDM_Fashion Week. Показы от удмуртских и российских дизайнеров, а также участников выставки будут проходить ежедневно.

Кроме того, в рамках «Легпрома» будет работать способствовать Биржа деловых контактов, где участники выставки и потенциальные байеры при индивидуальной встречи смогут обсудить деловые связи. В программу форума войдут кейсы для предпринимателей в сфере легкой промышленности, показы конкурса молодых дизайнеров и Ярмарка вакансий.

Гости мероприятия также смогут принять участие в мастер-классах, выбрать оригинальные товары ручной работы на Ярмарке мастеров, а также принять участие в реалити-шоу «Стань моделью за 20 дней» и в интерактиве от блогеров продюсерского центра Insight People и коллаборации блогеров и fashion-стилиста.