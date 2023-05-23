Белгородэнерго добавило мощности белгородскому ЦМИ

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» обеспечил дополнительной мощностью в объеме свыше 370 кВт Центр молодежных инициатив в Белгороде. Максимальная потребляемая мощность учреждения увеличена до 610 кВт.

Фото: Белгородэнерго

Совсем недавно здание ЦМИ было капитально отремонтировано. На месте устаревшего Дворца культуры появилось современное многофункциональное пространство, способное гибко подстраиваться под интересы молодежи. Помимо общестроительных работ, здесь обновили звуковую и световую аппаратуру основного концертного зала, закупили новую проекционную технику для сцены, смонтировали современное климатическое оборудование.

Для подключения дополнительной мощности энергетики проложили кабельные линии и построили комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную устройствами телеметрии с передачей данных в Центр управления сетями Белгородэнерго.

«Центр молодежных инициатив – это, прежде всего, центр притяжения нашей молодежи. Их запрос на сегодня – больше инноваций, новизны, современных технологий. Функциональное наполнение помещений, прогрессивное оборудование отвечают современным требованиям. И, естественно, всему этому потребовались дополнительные электрические мощности, которые энергетики Белгородэнерго увеличили более чем в двое. Приятная была работа: яркому, талантливому поколению добавить света», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.