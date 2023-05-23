В Челябинске организатора финансовой пирамиды будут судить за хищение 73 млн рублей

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении организатора финансовой пирамиды «Древпром» Евгения Сундукова. Ему вменяют в вину хищение 73 млн руб. у вкладчиков региона. Материалы дела передали на рассмотрение в Центральный районный суд Челябинска.

Евгений Сундуков являлся учредителем и фактическим руководителем ООО «Древпром», которое позиционировало себя как компания по избавлению от кредитной нагрузки банковских заемщиков. Как считает следствие, владелец организации вместе с соучастниками с апреля 2013 по февраль 2014 годов вел деятельность в Челябинской области. В своих офисах они заключали договоры финансирования с гражданами, имеющими кредитные обязательства перед банками. Согласно их условиям, клиенты оплачивали услуги ООО «ДревПром» в размере 20–35% от суммы займа, а общество брало на себя обязательства погасить всю их задолженность. В действительности участники группы погашали лишь часть долга граждан, а остальную сумму присваивали.

Всего, по версии следствия, учредитель компании похитил у 668 клиентов свыше 73 млн руб. Суд арестовал его имущество и денежные средства на сумму более 26,5 млн руб.

В 2019 году Стерлитамакский городской суд признал Евгения Сундукова виновным в аналогичных преступлениях, совершенных в Башкирии, Татарстане и Оренбургской области, и назначил ему шесть лет и три месяца колонии общего режима. Его сообщники, бывшие сотрудники ООО «ДревПром», были приговорены к условному и реальному лишению свободы, на сроки до шести лет.

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