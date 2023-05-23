Жителя Татарстана осудили за попытку хищения нефтепродуктов

В Татарстане 47-летнему жителю Нижнекамска дали два года колонии за попытку хищения нефтепродуктов. Об этом говорится в сообщении СКР по региону.

Следствие считает, что осенью позапрошлого года мужчина осуществил незаконную врезку в трубу магистрального нефтепродуктопровода для хищения дизельного топлива. Затем на протяжении девяти месяцев по ночам он укладывал шланг высокого давления для выведения его к дороге и хищения нефтепродуктов. Но в июле прошлого года его противоправную деятельность пресекли сотрудники службы безопасности.

В итоге предприятие потратило свыше полумиллиона рублей на восстановление поврежденного участка.

Против осужденного возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 215.3 УК РФ (повреждение и приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние нефтепродуктопровода), ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ (приготовление к краже).

"Ъ-Казань"