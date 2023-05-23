Мост через реку Эчу начали строить в Большеболдинском округе за 152 млн рублей

Новый мост через реку Эчу начала строить компания «Пильна» в селе Пикшень Большеболдинского округа. Стоимость контракта составила 152 млн руб., сообщили в районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Большеболдинского округа Фото: администрация Большеболдинского округа

Мост через Эчу был аварийным 15 лет. Весной река затопляет берега, а иногда и саму переправу. Через мост проходит дорога межрегионального значения до границы с Мордовией. После открытия федеральной трассы М-12 «Москва — Казань» нагрузка на переправу увеличится, поэтому региональный минтранс решил построить новый мост.

Подрядчик начал возводить временную объездную дорогу из щебня, затем он демонтирует старую переправу. Закончить работы нужно до конца сентября 2024 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Пильна» зарегистрировано поселке Пильна Нижегородской области в августе 2001 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основным видом деятельности является строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Гендиректор — Дмитрий Марушин, владельцы — Дмитрий и Иван Семов (по 50% компании). По итогам 2022 года чистая прибыль составила 3,3 млн руб., выручка — 72,5 млн руб.

Елена Ковалева