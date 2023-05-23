Краснодарский завод тяжелого станкостроения планирует втрое увеличить выпуск продукции

В 2023 году Южный завод тяжелого станкостроения планирует увеличить объем выпускаемой продукции в три раза, до 3 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Намерены выпустить 23 станка, в том числе первую партию продукции новой линейки. Это вертикальный фрезерный пятикоординатный обрабатывающий центр, созданный практически полностью из российских компонентов»,— отметил гендиректор предприятия Юрий Коваль.

На международной выставке «Металлообработка-2023» в Москве министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько отметил, что за последние четыре года регион предоставил заводу более 109,4 млн руб. субсидий и льготных займов краевого Фонда развития промышленности.

За счет денег предприятие переоснастило завод и увеличило линейку выпускаемой продукции. Кроме того, господдержка помогла предприятию полностью освоить линейку продукции, выпускаемой на заводе Седина. Только за прошлый год было произведено 12 станков и обрабатывающих центров, а объем отгруженной продукции вырос в 1,5 раза.

Южный завод тяжелого станкостроения основали в 2016 году на базе завода Седина. Это было сделано по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева с целью восстановления в регионе станкоинструментальной отрасли. По итогам прошлого года завод вошел в топ-5 лучших аналогичных предприятий в стране.

Татьяна Ручкина

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