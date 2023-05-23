Wildberries с 24 мая снизит комиссию для продавцов бытовой техники и электроники

Маркетплейс Wildberries уведомил предпринимателей, которые продают на площадке бытовую технику и электронику, о снижении торговой комиссии с 24 мая. В настоящее время комиссия Wildberries для продавцов этой категории составляет 17%.

«С 24 мая Wildberries снизит собственную торговую комиссию от 2% для предпринимателей, реализующих на онлайн-платформе бытовую технику и электронику»,— говорится в сообщении пресс-службы Wildberries.

Как уточнила пресс-служба маркетплейса, решение коснется продавцов более 500 предметов бытовой техники и электроники, в частности роботов-пылесосов, компьютеров, игровых консолей и техники для кухни. В отдельных категориях, например при реализации ноутбуков и смартфонов, минимальная комиссия составит от 3% вне зависимости от модели продаж.

В сообщении Wildberries подчеркивается, что сниженная комиссия позволит сократить расходы предпринимателей на ведение онлайн-бизнеса. В дальнейшем благодаря этой мере они смогут расширить ассортимент техники и электроники в сегментах, где на данный момент наблюдается наибольший дефицит предложений для покупателей.

В 2023 году размер комиссии для продавцов товаров категории «бытовая техника» составляет 17%, для продавцов смартфонов, ноутбуков и компьютеров — от 17% до 20%. С 11 января 2023 года Wildberries также снизил на 5% комиссию продавцов ряда продовольственных и непродовольственных товаров.

Милена Костерева