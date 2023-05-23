В Ярославской области третий год подряд падает рождаемость

В Ярославской области в 2022 году впервые за долгое время рождаемость детей составила менее 10 тыс. малышей в год. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин на заседании комитета облдумы по социальной политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В 2020 году в регионе родилось 10,6 тыс. малышей, в 2021 — 10,2 тыс., в 2022 — 9,4 тыс. Снижение рождаемости составило 796 детей. По словам господина Крупина, 10 лет назад в области рождаемость была 15 тыс. детей в год, в пике — 15,5 тыс.

«Сегодня семьи не рожают по ряду причин, в том числе из-за практического полного сворачивания программ по жилью, материнский капитал не стимулирует сильно рождаемость. Субсидии свернулись на ноль. Программа "Молодая семья" свернулась. Две квартиры 13 тыс. многодетным семьям выдавать по году — это ни о чем»,— пояснил детский омбудсмен.

В области соответственно падает и численность детского населения: за последние три года убыль детского населения составила 1,8 тыс. детей. По словам уполномоченного, такая динамика связана со снижением прироста внешней миграции: в регион не приезжают многодетные семьи.

Алла Чижова