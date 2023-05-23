Около 3,1 тыс. человек в Черноземье обратились за помощью после укусов клещей с начала года

Управления Роспотребнадзора в регионах Черноземья фиксируют продолжение сезона активности клещей. С начала года в черноземных областях выявлено по меньшей мере 3,1 тыс. случаев укусов.

По состоянию на 22 мая за медпомощью по поводу укусов клещами в Воронежской области обратились 603 человека, в Орловской области — 380 человек (в том числе 114 детей), в Тамбовской области — 715 человек (в том числе 254 ребенка).

По данным на 19 мая в медорганизации Курской области с жалобами на укусы клещей обратились 414 человек (в том числе 187 детей). К 17 мая в Липецкой области был 721 такой пациент (328 детей), в Белгородской области — 269 человек на 10 мая (в том числе 112 детей).

Фиксируются случаи инфицирования паразитов боррелиозом, анаплазмозом и эрлихозом. Клещевой энцефалит на территории макрорегиона не регистрируется.

Валерия Розбот

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