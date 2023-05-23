Профессора подвела мебель

В Новосибирске завершился суд над бывшим директором НИИ туберкулеза Минздрава РФ Владимиром Красновым, занимавшим эту должность 30 лет. Следствие вменяло профессору в вину хищение у института мебели на сумму 1,6 млн руб.: она была списана как непригодная и передана аффилированной фирме. С учетом первого приговора, который ученому вынесли летом прошлого года за превышение должностных полномочий, общий срок заключения составил четыре с половиной года. Обстоятельствами, смягчающими наказание, стали признание вины и возмещение ущерба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Краснов

Фото: Новосибирский НИИ туберкулёза Владимир Краснов

Фото: Новосибирский НИИ туберкулёза

Суд рассмотрел второе уголовное дело экс-директора новосибирского НИИ туберкулеза Минздрава РФ 68-летнего Владимира Краснова.

В 2020−2021 годах профессор Краснов стал фигурантом двух уголовных дел. Оба были возбуждены по материалам регионального управления ФСБ России. В первом речь шла о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при закупках медицинского оборудования: согласно версии следствия, директор НИИ заключил с коммерческой фирмой неконкурентное соглашение на поставку в НИИ медизделий, что позволило компании получить необоснованный доход в размере 125 млн руб.

В июле 2022 года Заельцовский райсуд Новосибирска назначил Владимиру Краснову три года колонии. Защита обжаловала приговор, считая его чрезмерно суровым, но безуспешно.

В апелляционной и кассационной жалобах адвокат отмечал, что в приговоре не получили должной оценки данные о личности ученого-фтизиатра, который долго работал на благо общества в сфере здравоохранения, является доктором медицинских наук, имеет звание «Ветерана труда», искренне раскаялся в содеянном и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В НИИ туберкулеза (единственный за Уралом федеральный центр по борьбе с этим заболеванием) Владимир Краснов пришел в 1978 году, сразу после окончания Новосибирского мединститута. В 1989 году коллектив института избрал его своим директором. Спустя 10 лет господину Краснову было присвоено ученое звание профессора по специальности «фтизиатрия», в 2002 году — звание заслуженного врача РФ. НИИ Владимир Краснов возглавлял 30 лет, кроме того, он был главным фтизиатром Сибирского федерального округа.

Из фабулы второго уголовного дела следует, что осенью 2019 года директор НИИ необоснованно списал офисную мебель, указав в документах, что она непригодна для эксплуатации. Почти новая мебель, по данным правоохранителей, была передана медицинской клинике, среди соучредителей которой были близкие профессора. Ущерб следствие оценило в 1,6 млн руб. Ученому предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Еще на стадии следствия Владимир Краснов возместил ущерб, вернув мебель обратно, а в ходе судебного процесса признал вину. В последующем суд учел это как смягчающие наказание обстоятельства.

Утром во вторник профессор выступил с последним словом. Ученый заявил, что длительное нахождение в неволе (он содержится в СИЗО с июля 2022 года) оказало на него сильное впечатление. Председательствующей в процессе судье Елене Маслаковой господин Краснов сказал, что хочет вернуться к нормальной жизни, и просил назначить ему минимальное наказание.

Как рассказала «Ъ-Сибирь» гособвинитель, помощник прокурора Заельцовского района Дарья Нестерова, суд назначил ученому четыре года лишения свободы. С учетом частичного сложения с первым приговором общий срок заключения составил четыре с половиной года. Его Владимир Краснов будет отбывать в колонии общего режима.

Константин Воронов, Новосибирск