Екатеринбургский завод «ЭМА» предложили реконструировать под апарт-отель

Екатеринбургский завод «ЭМА» и мебельный центр предложили модернизировать и открыть там гостиницу апартаментного типа. Такие проекты развития территории представили студенты архитектурных вузов России и Беларуси в рамках конкурса от «Сен-Гобен», указано на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: екатеринбург.рф Фото: екатеринбург.рф

Перед участниками конкурса стояла задача сформировать архитектурное видение модернизации территории завода. Так, из здания заводоуправления предложили сделать гостиницу апартаментного типа. В городской администрации считают, что представленные проекты позволят создать комфортную жилую и общественно-деловую среду высокого качества. Победителем состязания стала команда Института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета.

В разговоре с «Ъ-Урал» совладелец завода «ЭМА» Андрей Калетин подтвердил, что рассматривает планы по переносу завода, но отказался от дальнейших комментариев.

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