Хельсинки расторгнет договор с РПЦ о строительстве православного храма

Мэрия Хельсинки ведет переговоры с Русской православной церковью (РПЦ) о расторжении договора об аренде земельного участка для строительства православного храма. Об этом сообщил руководитель отдела недвижимости Хельсинки Илкка Аалтонен.

«Аренда участка еще не расторгнута, но переговоры уже проведены»,— сообщил руководитель отдела недвижимости столицы Финляндии «РИА Новости». Он уточнил, что участок планируют отдать под жилую застройку.

По соглашению РПЦ с местной мэрией на территории Никольского православного прихода в районе Итякескус Хельсинки, где проживает много русскоязычного населения, должны были построить духовно-административный центр и Николо-Воскресенский храм. Договор аренды был заключен в 2006 году, он должен действовать до 2042 года. Строить центр и храм начали в 2012 году, но через три года строительство остановилось. Сейчас в Никольском приходе действует домовый храм Святой Ксении Блаженной.

Анастасия Ларина