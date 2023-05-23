В Усть-Лабинске мужчину оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию армии в общем чате

Усть-Лабинский районыый суд признал виновным и оштрафовал 49-летнего мужчину по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.

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По данным правоохранителей, местный житель размещал в общем чате в одном из мессенджеров информацию, которая дискредитировала ВС РФ, в переписке употреблял выражения экстремистского характера. В отношении 49-летнего мужчины составили административный протокол.

Олег Исаев

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