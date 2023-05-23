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В ходе прошедшего отопительного сезона должники за тепло лишились нескольких десятков дорогостоящих автомобилей

В ходе отопительного сезона 2022 – 2023 гг. в Пермском крае судебные приставы и сотрудники Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» наложили арест на более, чем 100 автомобилей должников за тепло и горячую воду. Самыми дорогостоящими из них стали Lexus-RX 330, BMW 3251, Mitsubishi Outlander, Toyota-Landcruiser-120, Nissan Qashqai.

Текущая рыночная цена арестованных иномарок превышает несколько миллионов рублей. Поэтому большая часть граждан, лишившаяся своих автомобилей, предпочитает гасить задолженность незамедлительно, а также выплачивать пени, сборы и компенсирует расходы на эвакуацию. Вместе с тем, ряд машин был реализован в счет погашения долгов.

В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендуют проверить отсутствие неоплаченных счетов за отопление и горячее водоснабжение, так как в межотопительный период интенсивность арестов имущества и взысканий не будет снижаться. Помимо проведения рейдов по месту жительства продолжатся мероприятия по выявлению должников на автодорогах, на общественных парковках с привлечением правоохранительных органов. Высока вероятность лишиться автомобиля по дороге на дачу или отдых в другом регионе.

«Рекомендуем погасить долг в ближайшие дни. Это снимет риск лишения транспортного средства, кроме того до конца мая это можно сделать с выгодой. Просто оплатите квитанции за март и апрель до 31 мая, убедитесь, что ваш долг погашен и вам будут списаны все накопившиеся пени», — подчеркивает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Клиентами компании являются более 7 млн физических лиц и более 180 тысяч юридических лиц.

«ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территории Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики. Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней жителя или предприятия.

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»

Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Лысьва, Чайковский, Березники) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО ВЦ «Инкомус».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»

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