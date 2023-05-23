В Ярославле после ремонта Ленинградского проспекта может вырасти количество пробок

Глава Дзержинского района Ярославля Екатерина Мусинова предложила изменить проект ремонта Ленинградского проспекта, который сейчас делают в областном центре. Об этом она заявила на общегородском совещании.

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Фото: Залия Димитриевская "Островок" на Ленинградском проспекте

Фото: Залия Димитриевская

По мнению Екатерины Мусиновой после ремонта в районе ТЦ «Альтаир» добавится автомобильных пробок.

«У нас много обращений граждан по Ленинградскому проспекту, что организован некий "островок" перед трамвайными путями, что значительно заужает Ленинградский проспект. Расстояние там 1,5 м. Там серьезная будет пробка»,— заявила Екатерина Мусинова.

Глава района предложила уменьшить или убрать «островок», изменив проект. В мэрию жалобы по данному месту также поступали.

«В ближайшее время мы организуем выезд с проектной и подрядной организацией. Посмотрим, какие варианты возможны, в том числе по его ликвидации. Вместе с тем хотелось бы отметить, что там планируется разделительное ограждение. Проектная организация запланировала его в месте пешеходного перехода. Посмотрим, можно ли там сузить и сделать уширение»,— пояснил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Дмитрий Сергеев.

Мэр Ярославля Артем Молчанов добавил, что изменение проекта необходимо будет согласовать с ГИБДД.

Андрей Иванов