В Крыму в суд направили дело о мошенничестве с землей на 63 млн рублей

В Крыму суд рассмотрит материалы уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении сотрудников Госкомрегистра, на общую сумму 63 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Бахчисарайского районного суда Фото: пресс-служба Бахчисарайского районного суда

По данным следствия, в период с 2016 по 2018 год фигуранты подделывали решения властей Бахчисарайского района, на основании которых в дальнейшем осуществляли перерегистрацию права собственности на земельные участки. Незаконная смена собственников произошла в отношении 83 объектов.

В незаконных действиях подозревают заведующего отделом Госкомрегистра Бахчисарайского района и начальника архивного отдела администрации муниципалитета. По данным ведомства, они организовали деятельность преступной группы, в которую привлекли бывших и действующих сотрудников. В состав группировки вошли семь человек.

В ходе следствия на имущество был наложен арест. Материалы дела рассмотрит Бахчисарайский районный суд.

Анастасия Донскова

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