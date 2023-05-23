В информцентре Балаковской АЭС обсудили развитие молодежного туризма в Приволжском федеральном округе

В информационном центре Балаковской АЭС состоялась встреча представителей министерств, департаментов и организаций, отвечающих за молодежную политику и туризм в регионах, входящих в Приволжский федеральный округ. Совещание по вопросам развития внутреннего молодежного туризма проходило под председательством заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Олега Машковцева. На столь высоком уровне внутренний туризм в Поволжье обсуждался впервые.

Площадка для встречи была выбрана не случайно. Балаковская АЭС активно развивает промышленный туризм, поддерживая национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Информационный центр предприятия считается одной из визитных карточек города Балаково, а его посещение входит в программу экскурсий многих туристических туров по Волге. Только за 2022 год промплощадку и общественные объекты Балаковской АЭС посетили около восьми тысяч человек. Балаковская АЭС проводит экскурсии, деловые игры, интеллектуальные турниры среди детей и молодых сотрудников, чемпионаты для школьников и работников АЭС по профильным атомным направлениям, повышая, таким образом, заинтересованность молодежи в работе на предприятиях атомной отрасли.

Участники окружного совещания поделились опытом работы с молодежью в своих регионах, определили основные вехи развития молодежных программ. Было отмечено, что Правительство РФ выделяет большие бюджетные ассигнования на путешествия внутри страны для студентов и молодых сотрудников. Так, по данным автономной некоммерческой организации «Больше, чем путешествие», в 2023 году 75 тыс. молодых людей отправятся в поездку по своему региону за счет бюджета РФ. На эти цели выделяется порядка 3 млрд рублей.

«Свою страну надо знать, посещать субъекты РФ, развивать гражданско-патриотический туризм, – отметил Олег Машковцев. - В каждом уголке нашего округа есть на что посмотреть, поэтому в каждом городе должны быть разработаны такие туристические программы, чтобы каждый регион смог влюбить в себя путешественника».

В настоящее время Правительство РФ и региональные власти прилагают значительные усилия для развития туристической инфраструктуры в регионах. В новых условиях туризм - одно из условий роста внутреннего рынка и устойчивости экономики в целом. Промышленный туризм может стать одним из драйверов формирования комплексного и востребованного регионального турпродукта. Посещение АЭС - это довольно необычный опыт, позволяющий составить представление о работе энергосистемы страны, экологических аспектах выработки атомной электроэнергии, о профессиях, востребованных в ядерной энергетике.