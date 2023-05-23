В Уфе будут обследовать дымоходы перед отопительным сезоном

В Уфе обследование дымоходов и вентканалов включили в план подготовки к отопительному сезону. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

В документе утвержден план мероприятий по контролю за состоянием дымоходов и вентканалов. В их числе обследование герметичности дымоходов в многоквартирных домах с газовыми водонагревателями, определение стоимости восстановительных работ, а также проведение собраний собственников по решению вопроса финансирования ремонта. В перечень включен сам ремонт, повторное обследование дымоходов, подключение квартир к газоснабжению, последующие проверки и ремонт. Ответственность за выполнение большинства мероприятий возложена на управляющие компании.

Зимой в Уфе из-за неисправностей в вентиляционных каналах и дымоходах от газоснабжения отключили десятки многоквартирных домов. Ратмир Мавлиев тогда отмечал, что проблемы такого рода характерны для 300 домов. По данным министерства ЖКХ, подачу газа прекратили в 80 домов, 50 из которых расположены в Уфе.

Первоначально собственникам предлагали профинансировать ремонт дымоходов самостоятельно, стоимость работ оценивалась в несколько миллионов рублей. После стало известно, что город выделил 31,4 млн руб. на эти цели.

Наталья Балыкова

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