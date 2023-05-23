«Помогли бы не только карательные меры»

В последнее время в новостях все чаще появляются новости об аресте блогеров-миллионников за неуплату налогов. Мошеннические схемы и уход от выплат государству – это несомненно, преступление. Но это ли самое опасное в их действиях?



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Боронин, генеральный директор федеральной сети «Фианит-Ломбард»

Станислав Боронин, генеральный директор федеральной сети «Фианит-Ломбард»



Сегодня аккаунт в соцсетях – мощнейший инструмент влияния и собственное средство массовой информации. В инфополе выливаются не только сюжеты из личной жизни и кулинарные рецепты, но порой и заведомо ложная информация: блогеры без образования раздают советы по созданию капитала за счет инвестиций, а люди теряют деньги, порой даже лишаясь имущества и попадая в долговую яму.

Эти резонансные случаи уже не раз выливались в прессу. Поэтому новость о том, что Центральный банк России предложил усилить ответственность за незаконные инвестиционные советы, не может не радовать. Необходимость введения контроля за блогерами созрела уже давно. Это тот канал коммуникаций, который до 2022 года практически никак и никем не контролировался.

Все началось с закона о маркировке рекламы, из-за которого теперь блогеры и организации могут получить внушительные штрафы. Далее на всю Россию прогремели новости об арестах популярных блогеров за неуплату налогов. Суммы поражают и вызывают недоумение. И на этом дело не заканчивается, новая инициатива от Центробанка также необходима. Кроме того, ЦБ РФ поддерживает законопроект, который бы запрещал привлекать деньги граждан в компании, не находящиеся под надзором регулятора.

Все эти меры действительно необходимы. Но заставляют задуматься: как люди могут настолько доверять сомнительным советам и порой терять даже последние деньги. Все дело в том, что финансовая грамотность населения все еще остается на достаточно низком уровне. Большинство людей даже не знает обо всех финансовых инструментах, которые могут быть полезны. Зачастую они обращаются к серым кредиторам, мошенникам и инстагуру просто по незнанию. И здесь уберечь людей помогли бы не только карательные меры, которые сейчас планирует ввести регулятор, но и предупредительные.

Сегодня государство и бизнес уделяют немало внимания повышению уровня финансовой грамотности населения. И это совершенно точно уже дает результаты, мы это ощущаем на себе: все больше появляется финансово грамотных клиентов, которые стали воспринимать ломбарды как нормальный финансовый инструмент, часть из них даже знает, как отличить легальных игроков от теневых. Работа в этом направлении предстоит еще большая, ведь финансовых продуктов и услуг становится все больше, а сами они — сложнее.

Станислав Боронин, генеральный директор федеральной сети «Фианит-Ломбард»