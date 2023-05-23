В Татарстане для госнужд изымают участок сельхозземель площадь 34,6 кв. км

В Татарстане в Аксубаевском районе для госнужд региона изымают участок земель сельхозназначения площадью 34,6 кв. км. Постановление об этом опубликовано на портале Кабмина республики.

Участок изымается в целях строительства трассы Чистополь — Аксубаево — Нурлат — Нижняя Баланда — Верхняя Баланда. Сам он находится на территории Кривоозерского сельского поселения, владельцем земли выступает местная агрофирма «Аксу Агро».

Минземимущество РТ в течение десяти дней поручено оповестить собственника участка об его изъятии. Агрофирма получит возмещение.

"Ъ-Казань"