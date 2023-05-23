«Металлург» вошел в число команд-лидеров по успешности тренерских запросов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала рейтинг успешности тренерских запросов среди команд в сезоне 2022/2023. Магнитогорский клуб «Металлург» занял в списке второе место с показателем 86%: результативными оказались шесть из семи заявленных в ходе игр запросов. Всего в рейтинг вошли 22 команды-участницы КХЛ.

Запросы на проведение дополнительного видеопросмотра фрагмента матча тренеры делают с целью изучения спорных моментов игры, таких как блокировка вратаря при взятии ворот, покидание шайбой пределов площадки, нарушение численного состава и пас рукой. Тем самым можно оспорить засчитанный гол.

По сведениям КХЛ, в прошедшем сезоне лидером по успешности тренерских запросов стал хоккейный клуб «Сочи» — судьи подтвердили все пять поданных тренерским составом запросов. Худший показатель отмечен у «Торпедо» — оба поданных запроса оказались безрезультатными.

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