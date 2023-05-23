Курултай Башкирии доработает закон о запрете чайлдфри

Курултай Башкирии учтет мнение представителей религиозных конфессий при доработке законопроекта о запрете на распространение среди детей и подростков идеологии чайлдфри, сообщили в пресс-службе парламента. По словам председателя Курултая Константина Толкачева, «есть ряд вопросов, которые необходимо снять». «Так, например, патриарх Кирилл считает, что в предложенной редакции под запретом может оказаться информация о монашеском образе жизни, исключающем деторождение. Проведем консультации с представителями духовенства, общественными организациями»,— отметил спикер.

Впервые законопроект был направлен в Госдуму в сентябре прошлого года.

Венера Хисамова

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