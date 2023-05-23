«Россети Тюмень» обеспечат надежное электроснабжение на ОГЭ и ЕГЭ в Тюменской области, на Ямале и в Югре

«Россети Тюмень» подготовили электросетевой комплекс к проведению Единого и Основного госэкзаменов, которые пройдут с 24 мая по 1 июля. Работники компании обеспечат надежное электроснабжение 215 пунктов сдачи ЕГЭ и ОГЭ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области.



В дни экзаменов объекты, снабжающие электричеством образовательные учреждения, будут находиться под особым контролем энергетиков. Специалисты приняли меры по усилению пожарной безопасности энергообъектов и режима их охраны. В компании проверили действующие и разработали резервные схемы питания учебных заведений.

В режим повышенной готовности переведены 193 бригады «Россети Тюмень» численностью более 900 человек. Кроме того, в случае необходимости энергетики смогут задействовать 78 резервных источников электроснабжения и 392 единицы спецтехники.

В 2023 году в Тюменском макрорегионе государственную аттестацию пройдут более 72 тысяч девятиклассников и одиннадцатиклассников. Впервые процесс сдачи ОГЭ на Ямале проконтролируют с помощью тысячи видеокамер. Выявлять нарушения в ходе проведения итоговой аттестации поможет технология анализа поведения с использованием нейросети.