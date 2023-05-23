Городские власти сдают в аренду участок за 38 рублей в год

Администрация Перми объявила аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в Мотовилихинском районе для его благоустройства. Из документации, размещенной на муниципальной торговой площадке, следует, что речь идет об участке площадью 639 кв. м по ул. Омской, з/у 11б, на котором расположены самовольно построенные жилое здание, три некапитальных строения и забор. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) — 38,08 руб. Аукцион назначен на 22 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: справка по градостроительным условиям участка Фото: справка по градостроительным условиям участка

Низкий размер арендной платы объясняется тем, что на участке нельзя вести никакое строительство, а можно лишь благоустроить территорию: обустроить газоны, пешеходные дорожки и другие элементы благоустройства. Самовольные постройки, находящиеся на участке, арендатору необходимо будет снести.