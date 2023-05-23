Гендиректор УЗГА заявил об острой нехватке работников

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА, площадка «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина») столкнулся с дефицитом работников — для предприятия кадровый вопрос стоит «очень остро». Об этом в интервью «Бизнес. Журнал. Урал» заявил гендиректор УЗГА Сергей Федоров.

По его словам, подобная ситуация с кадрами была «во все времена». Сейчас предприятие не может закрыть перспективные потребности даже несмотря на хорошие условия работы и «весомый социальный пакет».

«Поэтому мы совместно с высшими и средними специальными учебными заведениями региона готовим специалистов под свои нужды, предлагая молодым людям после окончания учебы рабочие места со стабильным доходом»,— отметил господин Федоров.

В апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о проведении реформы системы среднего профессионального образования, которая должна решить вопрос дефицитом рабочих кадров. Ранее губернатор заявлял, что в обрабатывающем секторе потребность в кадрах превышает предложение более чем в шесть раз. А по некоторым специальностям — токарь, слесарь-ремонтник, инженер, наладчик металлообрабатывающих станков — спрос превышает предложение в десятки раз.

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