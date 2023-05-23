В Ярославле за обман пенсионеров будут судить группу мошенников

Трех жителей Ярославля обвиняют в 7 мошенничествах, 2 кражах и 1 грабеже, совершенном в составе преступной группы. Потерпевшим пенсионерам от 77 до 87 лет. Об этом совершают в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УМВД по Ярославской области

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ УМВД по Ярославской области

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

По версии следствия в преступную группу входили ярославцы 35,40 и 43 лет, с криминальным прошлым и наркозависимые. Пенсионеров они обманывали в 2020-2021 годах. В квартиры приникали под видом осмотра электросчетчиков, рассказывали хозяевам, что приборы учета требуют ремонта. Пенсионерам называли завышенные суммы по замене деталей, а когда люди отказывались платить, угрожали им штрафами. При осмотре квартиры совершали и прямые кражи денег.

«В феврале 2021 года в одной из квартир в Дзержинском районе Ярославля обвиняемые совершили открытое хищение (грабеж) денежных средств у пенсионера, выхватив у него из рук две купюры по 5 тыс. руб. Потерпевший не хотел отдавать деньги за "замену электросчетчика" и демонстрировал их, как последние деньги, которые у него остались на лекарства для больной супруги»,— рассказали в УМВД.

Расследование уголовного дела завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд.

Андрей Иванов