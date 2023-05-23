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В Краснодаре недостроенный ЖК «Курортный берег» продается для сноса

В ходе банкротства краснодарского застройщика «Пересвет-Регион-Краснодар» на торги выставлено незавершенное здание ЖК «Курортный берег», которое будет реализовано для демонтажа с целью получения строительных материалов, сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

ЖК «Курортный берег», расположенный на берегу озера Карасун, представляет собой 19-этажный дом на 286 квартир, степень готовности здания составляет 57%. В отношении объекта зарегистрированы 70 договоров долевого участия, говорится в сообщении ЕФРСБ. Как ранее писал «Ъ-Юг», застройщик «Пересвет-Регион-Краснодар» начал возведение ЖК «Курортный берег» в 2011 году, но вскоре прокуратура края обратилась в суд с иском об аннулировании договора аренды участка под застройку. В итоге суд признал, что озеро Карасун является федеральным объектом, поэтому мэрия Краснодара не имела права распоряжаться землей на его берегах. В 2017 году мэрия города расторгла договор аренды участка под ЖК, застройщик был признан банкротом, права на объект перешли Сбербанку как крупнейшему кредитору.

В 2020 году банк сообщал «Ъ-Юг» о намерении привлечь инвестора и завершить строительство. При этом вопрос о статусе участка на тот момент оставался неразрешенным. Как следует из последнего сообщения ЕФРСБ, перезаключить договор аренды и продолжить стройку не удалось, ЖК «Курортный берег» будет демонтирован.

Анна Перова, Краснодар

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