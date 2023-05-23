Краснодар, Сочи и Новороссийск вошли в города — лидеры по запросу виз среди «цифровых кочевников» в начале 2023 года

Жители Краснодара, Сочи и Новороссийска чаще всего интересовались получением виз «цифровых кочевников» в первой половине 2023 года. В целом по России спрос на данный вид виз вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 373,6%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики компании ZNV Consult.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наиболее привлекательными направлениями среди россиян оказались Испания (37% от всех запросов), Португалия (17,5% от всех запросов), Хорватия (от всех запросов 8,5%), Черногория (от всех запросов 7,1%), Италия (от всех запросов 7%), Аргентина (от всех запросов 5,3%) и Греция (от всех запросов 4%). Меньше всего запросов — Объединенные Арабские Эмираты (0,76%).

Цифровыми кочевниками считается категория людей, которая пользуется цифровыми технологиями для выполнения своих профессиональных задач и ведет мобильный образ жизни. Они чаще всего работают удаленно из дома, коворкинг-центров, кафе, публичных библиотек, чтобы выполнять задачи, которые раньше традиционно решались в рамках стационарного рабочего места.

Олег Исаев

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