Выдача потребительских кредитов в Татарстане за четыре месяца выросла на 59%

За первые четыре месяца этого года в Татарстане выдали потребительские кредиты на 38,1 млрд руб., что на 59,2% больше, чем за год до этого. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

Татарстан занял в рейтинге российских регионов шестую строчку по объему выданных потребкредитов. Возглавила рейтинг Москва с 129,2 млрд руб. В тройку также вошли Подмосковье и Санкт-Петербург.

Всего в РФ за первые четыре месяца выдали потребкредитов на 1,22 трлн руб., что на 57,6% больше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"