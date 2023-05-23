На Кубани за неделю выявили 251 случай COVID-19

С 15 по 21 мая в Краснодарском крае зарегистрировали 251 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Лидером по заболеваемости на Кубани стал Краснодар — 71 случай. В тройку также вошли Сочи — 47 и Новороссийск — 15. В Мостовском районе выявили 10 заболевших, в Армавире — девять, в Ейском и Каневском районах — по семь, в Геленджике, Гулькевичском и Тбилисском районах — по шесть. Еще по пять положительных результатов обнаружили в Анапе, Горячем Ключе, Кавказском и Староминском районах.

По четыре случая выявлено в Абинском, Белореченском и Северском районах, по три — в Крымском, Курганинском, Кущевском, Славянском и Тихорецком. Еще по два человека с диагнозом зарегистрировали в Динском, Калининском, Красноармейском, Туапсинском, Успенском и Усть-Лабинском районах, по одному — в Апшеронском, Выселковском, Крыловском, Лабинском, Ленинградском, Новопокровском, Приморско-Ахтарском и Темрюкском районах.

На амбулаторном лечении находятся 179 человек, в стационарах — 95. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 362 539 случаев. Из них с выздоровлением выписали 351 065 человек, скончались — 11 200 пациентов.

Татьяна Ручкина

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