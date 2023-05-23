Объем налогов, перечисленных строительными фирмами в бюджет Кубани, за год вырос на 32%

В первом квартале 2023 года строительные организации перечислили в доход бюджета Краснодарского края 4,5 млрд руб. налогов, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В крае в настоящее время действуют около 8 тыс. строительный предприятий, в которых трудятся около 62 тыс. сотрудников, сообщает администрация.

«Объем строительно-монтажных работ в первом квартале составил 53,7 миллиарда рублей. Это возведение домов и социальных объектов — школ, детских садов, учреждений здравоохранения, а также объектов жилищно-коммунального хозяйства»,— отметил руководитель департамента строительства края Игорь Федосов.

С начала 2023 года на Кубани ввели в эксплуатацию 2,4 млн кв. м жилья, что обеспечило краю второе место в РФ по показателю. Из них на многоквартирные дома приходится 865 тыс. кв. м, на частный сектор — 1,54 млн кв. м.

Анастасия Донскова

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