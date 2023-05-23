IOSCO предложила первые глобальные правила регулирования криптовалют

Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) опубликовала список рекомендаций по регулированию криптовалютного рынка, которые могут стать основой для общемировых правил.

18 рекомендаций, предложенных организацией, должны устранить разницу в регулировании криптовалют в отдельных юрисдикциях и в целом схожи с теми нормами, которые применяются на традиционных финансовых рынках. В частности, IOSCO прописала, как регуляторам разных стран необходимо бороться с незаконными действиями участников рынка, какую именно информацию о себе они должны раскрывать и как компании должны обращаться с данными и активами клиентов.

Предложения IOSCO, в состав которой входят национальные регуляторы рынков ценных бумаг, будут обсуждаться с ними и дорабатываться, а финальную версию документа организация намерена опубликовать в четвертом квартале нынешнего года.

Кирилл Сарханянц