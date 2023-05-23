В Новосибирске арестовали обвиняемого в растлении двух школьниц

Советский районный суд Новосибирска сегодня по ходатайству следствия водворил в СИЗО на два месяца обвиняемого в изнасиловании двух девочек. «С учетом характера и тяжести инкриминируемого обвиняемому преступления, сведений о его личности, вынесено постановление об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу до 20 июля», — сказали в пресс-службе суда.

По информации суда, 42-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, максимальное наказание за это — пожизненное лишение свободы).

Как сообщали СМИ, обвиняемый, который, по некоторым данным, был одет в камуфляжную форму, встретил на улице двух девочек 10 и 12 лет. Детей он завел в гараж и, якобы угрожая оружием, надругался над ними. Правоохранительные органы уголовное дело пока не комментируют.

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Илья Николаев