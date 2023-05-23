На продолжение «зеленой» ветки петербургского метро из городского бюджета выделят почти 90 млрд рублей

Правительство Санкт-Петербурга направит 87,6 млрд рублей в следующие два года на строительство продолжения Невско-Василеостровской («зеленой») ветки городского метрополитена. Средства будут выделяться в рамках Адресной инвестиционной программы, пишут «Ведомости Санкт-Петербург» со ссылкой на информацию городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Средства города пойдут на строительно-монтажные работы на участках общей длиной 4,6 км от станции «Беговая» до строящихся платформ «Богатырская» и «Каменка». Сейчас проект проходит согласование в Главгосэкспертизы, после которых окончательная стоимость проекта может быть уточнена.

О том, как будет строиться продолжение «зеленой» ветки, читайте в материале «Перед метро замаячила "Надежда"».

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