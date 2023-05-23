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Коммерсантъ FM
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Слияние антикоррупционного и кадрового управлений АП в Кремле объяснили оптимизацией

Слияние Управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции с Управлением по вопросам госслужбы и кадров призвано повысить эффективность работы администрации президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Соответствующие указы сегодня утром подписал Владимир Путин.

«Управление теперь будет одно. Кадровая служба и антикоррупционная деятельность — это те процессы, которые идут рука об руку и работа которых во многом пересекается. Схожая специализация у сотрудников, которые там задействованы. Это очень важное условие для надежного функционирования всей системы госуправления»,— сказал господин Песков в ходе пресс-кола.

Представитель Кремля подчеркнул, что речь идет обо всех уровнях власти (федеральном, региональном и муниципальным). Все уровни, по мнению господина Пескова, выстраиваются в кадровую вертикаль. «Поэтому было принято такое решение об оптимизации, чтобы упростить, повысить эффективность, что и было сделано»,— сказал пресс-секретарь президента.

Руководителем нового управления (по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции) стал Максим Травников, работавший в Управлении по вопросам государственной службы и кадров. Глава антикоррупционного управления Андрей Чоботов перейдет на другую работу, сообщил господин Песков.

Григорий Лейба

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