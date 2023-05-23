Жители Удмуртии взяли 5,3 тысячи ипотечных кредитов за январь-март 2023 года

По итогу первого квартала 2023 года жители Удмуртии взяли почти 5,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму более 13,6 млрд руб. Как сообщает пресс-служба Банк России, ипотечный портфель финансовых учреждений региона составил 159,1 млрд руб. на начало апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам управляющей Отделением-НБ Удмуртии Волго-Вятского ГУ Банка России Татьяны Жиганшиной, в регионе низкий уровень просроченной ссудной задолженности, что говорит о высокой платежной дисциплине граждан. Доля просроченной задолженности составила 0,30%, в апреле 2022 года — 0,32%.

Средневзвешенная ипотечная ставка в регионе в марте достигла 7,62%, годом ранее — 6,9%. Средняя сумма ипотеки составила 2,6 млн руб.