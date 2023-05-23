Прокурор запросил 8 лет колонии для кассира банка, обвиняемой в хищении 22 млн рублей

В прениях по делу о хищении у Альфа-банка свыше 22 млн руб. гособвинение запросило для фигурантов по 8 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Красноярского края. Обвинения предъявлены бывшему кассиру финансовой организации и ее супругу. Им инкриминируется ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенных средств в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег).

Кроме основного наказания прокурор попросил суд назначить женщине принудительные меры медицинского характера, обратить в доход государства два автомобиля супругов, вернуть в банк 2 млн руб., изъятых при обыске, и сохранить до рассмотрения гражданского иска арест имущества обвиняемых.

По версии следствия, кассир похищала средства банка в период с мая 2018 по декабрь 2021 года. Чтобы скрыть недостачу, кассир, говорится в деле, использовала сувенирные купюры «банка приколов». Часть похищенных денег, установило следствие, бывшие супруги легализовали, купив по автомобилю. Оглашение приговора назначено на 26 мая.

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Оксана Павлова