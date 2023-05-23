Застройщик ПЗСП получил Почетную грамоту Перми

Городская дума сегодня на пленарном заседании приняла решение о награждении Почетной грамотой города Перми АО «Специализированный застройщик “ПЗСП”». Грамота вручена компании «за значительный вклад в развитие города Перми в сфере строительства и в связи с 60-летием со дня создания организации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Проект постановления о награждении ПЗСП был внесен в думу главой Перми Алексеем Демкиным.

АО «ПЗСП» образовано в 1963 году как производитель товарной извести. Сегодня основными видами деятельности предприятия являются жилищное строительство, производство строительных материалов для высотного и малоэтажного строительства, продажа жилых и нежилых помещений. Акции предприятия принадлежат депутату краевого парламента Николаю Демкину, его жене Валентине и сыну Евгению Демкину. С 2018 по 2020 год ПЗСП возглавлял Алексей Демкин. После назначения господина Демкина главой Перми пост гендиректора ПЗСП занял Евгений Демкин.