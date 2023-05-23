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Представителей саратовской компании оштрафовали за взятку сотруднику дирекции транспорта

Суд вынес приговор директору некой саратовской организации и его заму. Материалы дела о даче крупной взятки должностному лицу, совершенной группой лиц (п. «а, б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) передали в инстанцию сотрудники следственного отдела Фрунзенского района Саратова регионального СУ СКР, сообщает пресс-служба ведомства.

«Следствием и судом установлено, 25 ноября 2022 года директор и заместитель директора общества с ограниченной ответственностью передали первую часть взятки в сумме 100 тыс. руб. от ранее договоренной суммы в размере 750 тыс. рублей сотруднику ГКУ Саратовской области „Дирекция транспорта и дорожного хозяйства“, действовавшего в рамках мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ России по Саратовской области», — говорится в релизе.

За выше указанную сумму чиновник обещался подписать акт о допуске компании к работам в рамках госконтракта. Злоумышленника вычислили сотрудники регионального управления ФСБ.

Подсудимых оштрафовали. На какие суммы, не уточняется.

Дарья Васенина

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