В суд направили дело жителя Майкопа, убившего и расчленившего своего знакомого

В Адыгее завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Майкопа, убившего и расчленившего своего знакомого. По данным СУ СКР республики, материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Республике Адыгея Фото: пресс-служба СУ СКР по Республике Адыгея

В ходе следствия было установлено, что в ночь с 3 на 4 марта подозреваемый пил спиртное со своим другом у себя дома. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой 54-летний злоумышленник зарезал оппонента. После убийства мужчина расчленил тело жертвы и хранил его в своей квартире в течение пяти дней, пока его не задержали.

Фигурант признал вину и подробно рассказал о том, что происходило в ночь убийства. Психолого-психиатрическая экспертиза признала подозреваемого вменяемым. Следователи установили, что в 2022 году имели место быть «факты насилия» со стороны задержанного мужчины по отношению к ныне убитому знакомому. В результате происшествия пострадавшему был нанесен тяжкий вред здоровью. За это злоумышленника осудили на восемь месяцев ограничения свободы.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Фигуранта заключили под стражу. В настоящее время он находится в СИЗО.

Анастасия Донскова

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