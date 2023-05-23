«Камкабель» вошел в топ-500 лучших франшиз России!

Франшиза «Камского кабеля» заняла 17-е место в рейтинге портала Businessmens.ru в категории «Товары для дома и офиса», а также вошла в топ-500 лучших франшиз России.

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Рейтинг специализированного онлайн-сервиса составлен на основании открытых данных более 3 тыс. компаний, развивающих собственные франчайзинговые сети на территории СНГ. Формула рейтинга: количество открытых франшиз в 2022 году, умноженное на общее количество инвестиций. Итоговый показатель отражает популярность бренда и степень доверия к нему.

«Камский кабель» активно развивает собственную розничную сеть, чтобы быть ближе к потребителю. Сегодня сеть фирменных магазинов «Камкабель» насчитывает 35 торговых точек по всей России. И это не предел – компания продолжает расширять географию своих магазинов, их открытие планируется в Шымкенте и Астане (Казахстан), Невьянске и Арамиле (Свердловская область), Краснодаре и Тюмени. Возможность онлайн-заказов через интернет-магазин kamkabel.market реализована в Москве, Липецке, Перми, Уфе, Набережных Челнах, Оренбурге, Ульяновске, Тюмени, Югорске, Омске, Красноярске, Иркутске, Якутске, Владивостоке, Сургуте и Ростове-на-Дону. Все партнеры компании имеют доступ к интернет-магазину «Камкабель» федерального покрытия, созданному специально для розничной сети.

«Наша франшиза – это розничный магазин с оптовым каналом продаж и статусом официального дилера предприятия "Камский кабель". Мы развиваем сеть надежных партнеров на тер-ритории России, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ. Ежедневно мы работаем над по-вышением узнаваемости бренда "Камкабель" на розничном рынке», – отметил директор розничных продаж ООО «Камский кабель» Андрей Рожков.

«Камский кабель» – один из крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции и первый основатель сети розничных магазинов среди кабельных заводов России. Вся продукция завода соответствует ГОСТ и насчитывает более 75 тыс. маркоразмеров кабелей и проводов. Постоянные клиенты «Камского кабеля» – крупнейшие компании из основных отраслей экономики. Современное технологическое оборудование, мощная испытательная база завода обеспечивают производство качественных и надежных кабелей с различными видами изоляции.

ООО «Камский кабель»