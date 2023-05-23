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В Татарстане возбудили уголовное дело за отказ врачей ехать на место ДТП

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по факту отказа врачей ехать на вызов на место ДТП. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент случился еще 30 апреля в Дрожжановском районе. Сотрудники Буинской ЦРБ отказались выезжать на место ДТП для того, чтобы помочь пострадавшему в аварии. Они объяснили это тем, что район за ними не закреплен, при этом до места ЧП дорога занимала всего 20 минут. В итоге пострадавший скончался незадолго до приезда скорой помощи.

Уголовное дело возбуждено по ст. 293 УК РФ (халатность). Детали трагедии уточняются

"Ъ-Казань"

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