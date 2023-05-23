Более 150 новых клиентов привлечено центрами продажи услуг в январе-апреле на СКЖД

В январе-апреле 2023 года центры продажи услуг оформили отправку более 2,4 млн тонн грузов со станций Северо-Кавказской железной дороги.
Фото: представлено пресс-службой РЖД
Среди наиболее значимых из реализованных проектов можно отметить организацию доставки зерна по заявкам одной из компаний со станций Краснодарского и Ставропольского краев в Белоруссию, а также Калининградскую и Курскую области. Так, за четыре месяца отгружено около 82 тыс. тонн зерна.
При этом на железнодорожный транспорт удалось привлечь более 150 новых клиентов.
В общей сложности центрами продажи услуг в январе-апреле обработано более 1 тыс. обращений, большинство из которых касались предоставления подвижного состава, услуг по погрузке и выгрузке на терминально-складской инфраструктуре СКЖД, а также консультационных услуг.
Обращения поступали через единый федеральный номер 8-800-755-00-00 и Службу клиентской поддержки сайта ОАО «РЖД».
На СКЖД действует 6 центров продажи услуг:
в Ростове-на-Дону – тел. +7(863) 259-45-48;
в Краснодаре – тел. 8 861 214-82-88;
в Новороссийске – тел. 8 918 650-09-36;
в Туапсе – тел. 8 918 041 66 40;
в Минеральных Водах – тел. 8 879 224 83 05;
в Махачкале – 8 918 730 01 38.
Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"
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