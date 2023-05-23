Волгоградский школьник попытался зарезать выпускницу на последнем звонке

Иловлинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области начал доследственную проверку после инцидента с участием выпускников одной из местных школ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 17-летний молодой человек нанес знакомой одногодке раскладным ножом поверхностное ранение шеи. Госпитализация девушке не понадобилась, ее жизни ничто не угрожает. Следователи выясняют причины и обстоятельства происшедшего, а также проверяют действия администрации школы.

ЧП произошло 23 мая. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «112». На записи запечатлены выпускники, исполняющие песню на школьном стадионе. После конца выступления молодой человек обхватил девушку за плечо и попытался перерезать ей горло. Одноклассники оттащили его от жертвы.

Дарья Васенина, Саратов