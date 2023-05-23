Объем потребкредитования в Челябинской области вырос на 62,8%

В январе-апреле банки выдали жителям Челябинской области потребкредиты на общую сумму 29,4 млрд руб. Это на 62,8%, или на 11,3 млрд руб., больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России объем потребкредитования по итогам четырех месяцев увеличился к прошлому году на 57,6%, до 1,22 трлн руб. Среди 30 регионов-лидеров в этом банковском сегменте сильнее всего показатель вырос в Кемеровской области (+82,5%), Красноярском (+80%) и Приморском (+74,6%) краях, в Тюменской (+73,1%) и Нижегородской (+72%) областях. При этом по объему оформленных займов лидируют Москва (129,2 млрд руб.), Московская область (86,4 млрд руб.) и Санкт-Петербург (55,5 млрд руб.).

Эксперты НБКИ объясняют положительную динамику в сегменте потребкредитования эффектом низкой базы: падением выдачи в марте-апреле прошлого года.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте