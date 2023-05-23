Сотрудники полиции разыскали жительницу Удмуртии, которая инсценировала свое похищение под влиянием мошенников

В Удмуртии в полицию обратился 25-летний житель Можги, который рассказал о пропаже своей матери, а на следующий день заявил о требовании выкупа в размере 5 млн руб. за ее возвращение. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, сотрудники полиции обнаружили пропавшую женщину в одном из хостелов Октябрьского района Ижевска.

Установлено, что мошенники с помощью психологических приемов вошли в доверие к женщине, убедили оформить кредит и перечислить деньги на указанные ими счета. После этого потерпевшую заставили обналичить все средства и уехать в другой город, а в качестве предлога использовали некую «опасность», которая якобы угрожает ей и ее близким.

По указанию незнакомцев, которые представлялись сотрудниками банка и правоохранительных ведомств, женщина поменяла СИМ-карту, уехала в Ижевск и остановилась в хостеле, который ей посоветовали мошенники. Здесь по их требованию она записала видео с собственным похищением.

Женщина считала, что помогает задержать опасную банду. Однако мошенники воспользовались видео и отправили его сыну, после чего потребовали выкуп за ее освобождение. В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). В настоящее время устанавливаются причастные лица.