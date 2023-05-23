Южный завод тяжелого станкостроения в 2023 году выпустит продукции на 3 млрд рублей

В текущем году Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС, Краснодар) намерен выпустить 23 станка, увеличив стоимость произведенной продукции до 3 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

ЮЗТС был основан в 2016 году на базе банкнотного завода им. Седина с целью восстановления в регионе станкоинструментальной отрасли.

По данным краевой администрации, по итогам прошлого года Южный завод тяжелого станкостроения произвел 12 станков и обрабатывающих центров, нарастив объем отгруженной продукции в полтора раза. Также завод наладил серийное производство оборудования для нефтяной, судостроительной промышленности и энергетического машиностроения. За последние четыре года ЮЗТС получил более 109 млн руб. субсидий и льготных займов краевого Фонда развития промышленности. Средства направлены на техническое переоснащение завода, что позволило увеличить ассортимент выпускаемой продукции, сообщает пресс-служба администрации региона.

Анна Перова, Краснодар