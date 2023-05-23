Четверть петербуржцев отметили влияние международных отношений на свою работу

25% работающих петербуржцев считают, что изменение международных отношений сильно повлияло на их трудовую деятельность, следует из исследования сервиса HH.ru. Не заметили никаких изменений только 12% опрошенных.

Как отмечается в исследовании, петербуржцы в целом больше, чем жители регионов РФ, оказались подвержены влиянию международных отношений на работу. Соотношение тех, кто видит ощутимое влияние и тех, кто его практически не замечает в Петербурге, оказалось 36% к 64%. По России это соотношение составляет 45% к 55%.

О сильном и очень сильном влиянии чаще других сообщали сотрудники сфер закупок, управления, IT, искусства и массмедиа. Больше всего влияния на работу заметили сотрудники в возрасте 18-24 и 25-34 года, меньше всего — работники старше 55 лет.

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